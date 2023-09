Ipotesi tendopoli a Lampedusa, proteste dei residenti: in testa al corteo il vicesindaco leghista

Roma, smottamento per i cantieri della Metro C in piazza Venezia

Alta tensione a Lampedusa, dove è esplosa la protesta quando fra gli isolani si è diffusa la notizia che nell'ex base militare Loran verrà creata una tendopoli dopo il boom di arrivi di migranti.

Un centinaio di residenti, con il vice sindaco Attilio Lucia (Lega) in testa, hanno bloccato via Vittorio Emanuele, all'incrocio con via Ariosto. Interrotto il traffico verso il municipio, con diverse auto incolonnate e anche un'autogrù. "Non parlate con i giornalisti, non cadete nelle provocazioni", viene detto durante la manifestazione ai dimostranti.