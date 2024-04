Eolie, "troppe 600 capre per 100 abitanti nell'isola di Alicudi": e il sindaco le regala agli allevatori | Boom di richieste

"Nell'isola di Alicudi ci sono 100 abitanti e 600 capre selvatiche.

E il sindaco di Lipari Riccardo Gullo per risolvere quello che lui definisce un problema cosa fa? Decide di ridurre il numero delle capre regalandole fino a un numero di cinquanta alla volta agli allevatori, aprendo per questi stupendi animali anche la possibilità per il macello e questo per gli animalisti è inaccettabile". Lo afferma una nota dell'Associazione italiana difesa animali ed ambiente, Aidaa. "E' una follia: anziché provvedere a sterilizzare le capre e a chiederne il riconoscimento come animale autoctono da proteggere all'Unione Europea, il primo cittadino regala le capre agli allevatori e lo chiama pure provvedimanto soft", si legge ancora nella nota. L'idea di Gullo, concretizzata in un avviso pubblico della Regione Sicilia, intanto, ha avuto successo. "E' boom di richieste", scrive Gullo sulle sue pagine social.