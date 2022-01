Capri mette al bando le capre: "Stanno spogliando il monte Solaro, finiranno in un'azienda agricola"

Facebook

Ultime ore di libertà per le 75 capre che pascolano sul monte Solaro, la cima più alta di Capri. Il Comune ha intenzione di trasferirle in un'azienda agricola, perché "stanno distruggendo la flora". Si parla di circa novecento tipi di piante che stanno finendo nello stomaco di questi esemplari, alcuni dei quali portati fin lassù durante le riprese del film di Mario Martone "Capri-Revolution" del 2018. La mano dell'uomo, dunque, avrebbe contribuito a mettere in pericolo l'equilibrio su quei 589 metri d'altitudine.