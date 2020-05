Nuova arrivata in casa Totti: Ilary Blasi presenta la capretta

La famiglia Totti si allarga ancora. Dopo Donna Paola , la gatta senza pelo, Ilary Blasi annuncia su Instagram l'arrivo in casa di una new entry: una dolcissima capra nana tibetana nera e marrone, che ha già conquistato il cuore della piccola Isabel . "Benvenuta", scrive la showgirl in una storia social, postando la foto della sua terzogenita che abbraccia teneramente la sua nuova amica.

Lo scorso dicembre l'arrivo di Donna Paola aveva portato una piccola tempesta nel matrimonio tra Francesco Totti e Ilary. Il calciatore non era per niente d'accordo sull'adozione di un gatto e, quando sua moglie l'ha portato a casa, è andato su tutte le furie: "Nemmeno mi ha chiesto nulla, l’ha presa e l’ha portata a casa. Non ci siamo parlati per due giorni, poi me ne sono innamorato", ha raccontato qualche tempo fa durante una diretta social con Bobo Vieri. Ora però è felicissimo di avere la sua Canadian Sphynx: "Non puoi capire, la sera dorme nel letto, non mi sembra vero", ha rivelato al suo amico.

Chissà come il Pupone avrà accolto l'arrivo in famiglia della simpatica capretta? Del resto, ad avere bestioline intorno ci è abituato. Oltre alla ormai celebre micia, in casa sua ci sono un altro gatto, il labrador Ariel (che nel 2008 ha salvato una ragazza che stava annegando a Ostia) e altre due capre. Lo spazio certo non manca nella lussuosa villa all'Eur in cui la coppia vive da anni. E' soprattutto Chanel, secondogenita di Francesco e Ilary, a desiderare la compagnia di tanti amici a quattro zampe: "Se fosse per lei casa nostra sarebbe uno zoo. Ama tantissimo gli animali, vorrebbe fare la veterinaria", ha raccontato Totti. Non resta che aspettare di vedere quale sarà il prossimo...

