Due anni fa la scomparsa di Viviana e Gioele, papà Daniele Mondello: "La mancanza mi uccide ma di più non capire cos'è successo"

La vostra mancanza mi uccide istante per istante. Ma la cosa che più mi sta logorando dentro è non riuscire a capire davvero cosa sia successo". Riapre il caso sulla sorte della moglie Viviana, in arte Express Viviana , e su suo figlio Gioele , scomparsi il 3 agosto 2020 e ritrovati morti giorni dopo a Caronia (Messina), Daniele Mondello , con un post su Facebook e l'annuncio di una fiaccolata in memoria dei suoi organizzata a Venetico Marina.

Archiviate le morti di moglie e figlio come omicidio-suicidio (il corpo della 43enne fu rinvenuto l'8 agosto, quello del bimbo il 19, ndr),

Mondello non si arrende

alla verità giudiziaria.

"Non riesco a darmi pace e non mollo, - scrive. - Chiunque sia stato mi ha tolto la pace, la cosa più bella che avessi mai avuto nella vita.

Non sto smettendo di lottare

e anche se in molti si sono fatti da parte e mi hanno abbandonato, non mi sono mai fermato e mai lo farò".

"So che questo non vi riporterà da me, - aggiunge Daniele Mondello, - ma

sono sicuro che scoprire il colpevole

quel maledetto 3 agosto del 2020

di questa faccenda mi darà un minimo di serenità e finalmente potrete riposare in pace. Non so dare spiegazione a ciò che è successo".

Leggi Anche Dj morta a Caronia, archiviata inchiesta su Viviana Parisi e figlio

"Chi dovrebbe occuparsene ha deciso di chiudere il caso e di lasciare tutto a tacere dando la soluzione più semplice.

Lo giuro, mai mi fermerò

e mai lo farò in modo che tutti vi dimentichino. Il vostro ricordo sarà sempre vivo e la mia lotta non avrà mai fine finché non giungerò alla verità. Vi amo amori miei", conclude.