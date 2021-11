Dj morta a Caronia, archiviata inchiesta su Viviana Parisi e figlio

Per la procura fu un omicidio-suicidio. "Quando potremo leggere le motivazioni vedremo se sarà il caso di ricorrere in Cassazione e fare ulteriori indagini difensive", hanno spiegato i legali.

"Siamo consapevoli di aver fatto tutto quanto possibile per evitare l'archiviazione, e rimaniamo convinti che ci siano stati degli errori di valutazione. Quando avremo tutte le pagine dell'archiviazione del gip, valutaremo eventuali altre azioni, al momento non conoscendone il contenuto non possiamo sbilanciarci", ha ripetuto l'avvocato Pietro Venuti. "Ora - prosegue - i corpi verranno restituti alla famiglia e nei prossimi giorni si svolgeranno i funerali".