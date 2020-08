Dj morta, gli accertamenti: "Viviana Parisi ha ucciso Gioele e poi si è lanciata dal traliccio"

Come riporta il Corriere della Sera, nella caduta la donna ha perso la scarpa slacciatasi per effetto dell’impatto sul terreno. Secondo gli inquirenti sfuma dunque l’ipotesi che Viviana sia scivolata dal traliccio. In quel caso il corpo si sarebbe dovuto trovare quasi ai piedi del pilone.

La versione della famiglia - Da parte loro, i familiari continuano a pensare che Viviana sia stata aggredita da animali selvatici e che non avrebbe mai fatto del male a suo figlio. L’avvocato Pietro Venuti, però, ammette che "mamma e figlio potrebbero essere morti in due momenti diversi e in due luoghi separati. La madre potrebbe aver perso Gioele per un attimo ed essere salita sul traliccio per tentare di avvistarlo. E il bimbo potrebbe essere caduto da qualche altra parte. Gli animali hanno portato i resti lì dove sono stati trovati".