Giallo di Caronia, il marito di Viviana a "Quarto Grado": "Uccisa perché testimone scomoda"

Viviana Parisi è stata uccisa? Il giallo della mamma dj, scomparsa nel Messinese il 3 agosto con il figlio, dopo un incidente in autostrada, e poi trovata morta con il piccolo nelle campagne di Caronia, continua a restare avvolto nel mistero. Ma la sua famiglia non si arrende e rilancia una nuova verità.

Proprio il marito Daniele Mondello, in collegamento con Gianluigi Nuzzi a “Quarto Grado”, ribadisce la sua tesi: “Mia moglie Viviana è stata uccisa perché testimone scomoda della morte di nostro figlio Gioele, aggredito dai cani”.



Punta il dito, inoltre, contro le ricerche e le indagini che si indirizzano verso "l’obiettivo sbagliato". Il 46enne ha così fatto riferimento alle perquisizioni sul suo computer, sul tablet del bimbo e sul cellulare della donna.



“Devono tornare a Caronia”, afferma Mondello, che non crede alla teoria di Viviana caduta dal traliccio, sotto cui è stata trovata nei boschi dopo l’incidente in auto sulla autostrada A20 e l’abbandono della vettura. Nella vicenda ancora molti punti oscuri.