Denise Pipitone, il papà nel giorno del 23esimo compleanno: "Ovunque tu sia ti troveremo"

"Tesoro, in questi lunghi anni, non c'è stato un giorno in cui il mio pensiero e la mia vita non siano state dedicate a te.

Il compleanno del proprio figlio dovrebbe essere un'occasione in cui la famiglia si riunisce gioendo di quella ricorrenza ma per me, soprattutto ogni 26 di ottobre non è stato così. Gli anni passano e anche in fretta, a volte mi sento solo, svuotato dal mio essere. "Non so dove, ma esisti e prima o poi ti troveremo". Così Pietro Pulizzi, papà di Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel nulla il primo settembre del 2004 e che il 26 ottobre avrebbe compiuto 23 anni. Per l'occasione nella sua città, Mazara del Vallo (Trapani), realizzato un murale con la scritta "Verità".