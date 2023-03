Denise Pipitone, negativo l'esame del Dna di una ragazza di origini bosniache

Gli accertamenti genetici, che hanno dato esito negativo, sono stati disposti dal procuratore di Marsala Fernando Asaro e dal pm Roberto Piscitello. Denisa risulterebbe domiciliata alla periferia di Roma e sarebbe nata il 29 settembre 2002, data che non coincide con quella della nascita di Denise Pipitone avvenuta nel 2000.

Denisa: "So chi sono i miei genitori e sono in Bosnia"

"Sono Denisa sono di Tuzla in Bosnia e il 10 torno lì a trovare mia madre, i miei genitori sono di là, io non sono italiana". Prima ancora che il risultato del Dna fugasse ogni dubbio sulla sua vera identità, Denisa Beganovic spiegava ai giornalisti che non è lei Denise Pipitone e di sapere esattamente chi sono i suoi genitori. "Sono bosniaca, so chi sono mio padre e mia madre, ora parlano di questa storia che dovrei essere un'altra ma è solo una storia". La giovane donna di origine rom bosniaca era stata recentemente contattata da Carabinieri per un prelievo del DNA con l'intento di confrontarlo con quello di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazzara del Vallo il primo settembre del 2004. I risultati delle analisi del DNA però hanno già confermato che Denisa non è Denise "Ti posso parlare ma solo a voce perché ho paura di finire in televisione", diceva ai giornalisti prima di andare via col marito, allontandosi dallo stabile dove abita alla periferia di Roma.