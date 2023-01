Denise Pipitone "per lo Stato è viva": la madre Piera Maggio riceve la nuova tessera sanitaria

A dimostrarlo è la nuova tessera sanitaria arrivata alla madre Piera Maggio, che non ha mai smesso di battersi per scoprire la verità sulla figlia, scomparsa il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. La donna ha postato sui social network la fotografia del documento e ha scritto: "Denise c'è, fino a prova contraria".

Non essendo mai stata dichiarata morta, si tratta evidentemente di una prassi burocratica dell'Agenzia delle Entrate, ma per Piera Maggio rappresenta un momento di speranza. "Da una parte tanta amarezza - ha spiegato ancora su Facebbok -, dall'altra lo Stato italiano ci fa sentire la presenza di nostra figlia... perlomeno con il codice fiscale che era in scadenza".

Dalla scomparsa di Denise sono passati ormai 18 anni e, nonostante le numerose segnalazioni arrivate nel tempo, della bambina, che all'epoca aveva meno di quattro anni, si sono perse le tracce. Le indagini svolte non hanno mai portato alla scoperta del colpevole o dei colpevoli, tanto che sotto al post pubblicato dalla Maggio in molti hanno contestato l'operato degli investigatori. Tantissime parole sono state scritte anche sul coraggio e sulla forza della mamma di Denise, sempre in prima linea per capire cosa sia veramente successo alla figlia.