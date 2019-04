Dalla divisa al velo, lascia l'Arma dei carabinieri e diventa suora

Lascia l'Arma dei carabinieri per diventare suora: Ilenia Siciliani , 26enne originaria del Frusinate, entrerà a far parte delle missionarie della Divina Rivelazione. Partirà da un cammino vocazionale per arrivare nel giro di 2/3 anni alla consacrazione religiosa. La decisione l'ha presa dopo un viaggio a Medjugorje , luogo di pellegrinaggio cattolico. Fino ad oggi la giovane ha prestato servizio a Caltanissetta.

Atleta, maratoneta, amante delle due ruote, da sola ha fatto un viaggio per la Sicilia per visitare le chiese più belle. Poi il viaggio a Medjugorje, ad agosto, dove ha incontrato alcune suore, con le quali è rimasta in contatto maturando l'idea di entrare nell'ordine. Da allora, Ilenia, è rimasta ferma nella sua posizione.



Nel suo ultimo giorno di servizio, prima della partenza per un convento a Roma, colleghi e amici hanno salutato la ragazza con una celebrazione religiosa in suo onore alla parrocchia Regina Pacis di Caltanissetta cui hanno partecipato esponenti della curia romana e palermitana, tra cui il cappellano militare della Regione Sicilia, don Salvatore Falzone. "E' una sua scelta che rispettiamo", ha commentato la mamma di Ilenia.