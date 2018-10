31 ottobre 2018 17:20 Colombia, dopo quasi dieci anni in convento, decide di dedicarsi al porno Accade a Medellin: Yudi Pineda perde la vocazione a 18 anni, le viene proposto di esibirsi davanti alle web cam per adulti e accetta

Aveva 10 anni quando è entrata in un convento per diventare suora. Dopo la maggiore età anni però, Yudi Pineda ha abbandonato il percorso religioso. La crisi nella fede è riconducibile all’innamoramento da parte della ragazza nei confronti del suo insegnante di religione. A quel punto, la decisione di abbandonare il percorso nel monastero. Trova lavoro in una filiale della Nestlé, fino all’incontro con l’imprenditore Juan Bastos che le propone una carriera nel porno.

È l’incredibile storia avvenuta a Medellin, nel nord della Colombia. Oggi Yudi si esibisce davanti alle web cam per adulti. "All’inizio mi sentivo a disagio nel farlo - ammette - ma ora sto bene. Mi sento bene anche quando vado in chiesa. Non manco mai alle preghiere del venerdì, alle riunioni del sabato o alla messa domenicale".