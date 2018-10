Colombia, visitano una mostra completamente nudi

A Medellin, in Colombia, decine di persone hanno visitato una mostra senza vestiti. L’esibizione, intitolata “Il nudo, manifesto e libertà”, comprendeva 120 dipinti di nudo di Pedro Nel Gomez, pittore colombiano molto prolifico nella prima metà del '900.



“Per me Pedro Nel Gomez è stato il primo artista ad aver trattato il nudismo apertamente e per questo fu censurato e criticato. Quello che facciamo oggi è un modo per conoscerlo per come lui vedeva il nudismo: come una cosa naturale”, ha spiegato uno dei partecipanti, Leonardo Patino.



La visita guidata è stata organizzata da un'associazione di nudisti della città, che in due anni ha riunito 800 persone. “Stiamo cercando di fare in modo che la società smetta di associare la nudità al sesso”, ha detto un’altra attivista, Ana Castaneda. “Quando io sono vestita sono molto timida, ma quando mi svesto tutto cambia. Mi sento libera e mi sorprendo di quanto io mi senta più aperta con le persone”.