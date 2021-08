Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi al Covid in Sicilia sono stati 6.833, il 34,1% in più rispetto ai sette giorni precedenti. Inoltre il tasso di positività è cresciuto dal 5,1% al 6,3%. Non si superavano i 6mila nuovi casi in una settimana da tre mesi e mezzo: l'ultima volta nel periodo dal 26 aprile al 2 maggio, con 6.683 nuovi positivi . Lo rende noto l'Ufficio statistica del Comune di Palermo .

Il numero degli attualmente positivi in Regione è pari a 18.036, 3.959 in più rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.430, 3.825 in più, mentre i ricoverati sono 606, di cui 68 in terapia intensiva e rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 134 unità. Il numero dei guariti (231.294) è cresciuto di 2.819 unità mentre 40 persone sono decedute (erano state 53).