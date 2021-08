Covid, 200 clienti senza mascherina: chiuso un locale in Sardegna

Ansa

Un locale è stato chiuso nell'Oristanese dopo aver organizzato nel chiosco-bar una serata con un dj-set e ben 200 clienti, senza preoccuparsi degli assembramenti e di obbligarli a indossare la mascherina. I carabinieri avevano pianificato una serie di controlli in pub e locali della movida per verificare il rispetto della normativa anti-Covid. Multata anche una dipendente che non indossava la mascherina.