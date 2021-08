Covid, più di mille a ballare: chiusa una discoteca a Rimini

Ansa

Erano oltre mille in pista a ballare in una discoteca di Rimini, in violazione delle normative anti-Covid. Per questo motivo la polizia locale di Rimini ha disposto l'immediata chiusura del locale, la discoteca Ecu. Il titolare è stato deferito all'autorità giudiziaria. Durante i controlli sono stati sequestrati modesti quantitativi di hashish, marijuana e cocaina. Segnalato che diversi giovani erano probabilmente sotto l'effetto di stupefacenti.