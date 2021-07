Friuli, focolaio Covid dopo festa in discoteca: locale chiuso per 75 giorni

Ansa

La discoteca "Papi on the Beach" di Roveredo in Piano (Pordenone), dove si è sviluppato uno dei più grandi focolaio di Covid del Friuli Venezia Giulia dopo una festa svoltasi il 17 luglio, resterà chiusa per 75 giorni. Lo ha disposto il questore di Pordenone, Marco Odorisio. E' il secondo provvedimento del genere: con il primo era stata sospesa la licenza per 90 giorni. Anche per questa ragione il questore ora ha proposto la revoca della licenza.