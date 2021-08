Sono 5.664 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, con 160.870 tamponi effettuati (contro i 7.188 su 254.006 del giorno precedente). I decessi sono 19. Il tasso di positività si attesta quindi al 3,5%, in rialzo rispetto a sabato quando era stato del 2,8%. I guariti sono 3.380.

Sono 384 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di 12 unità rispetto a sabato nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 29 (sabato erano 37). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.162 (3.101 il giorno precedente), con un incremento di 61 unità.