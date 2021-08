Coronavirus, il "Sunday Times": "La scalata cinese ai vertici dell'Oms e l'esplosione della pandemia"

Un'indagine del Sunday Times solleva serie preoccupazioni sul fatto che l'indipendenza e la leadership dell'OMS siano state gravemente compromesse quando i primi casi di Covid sono comparsi a Wuhan nel 2019, con profonde conseguenze per il corso della pandemia. "Dopo essere stata pesantemente criticata dall'Oms per la sua risposta alla Sars nel 2003 - si legge sul quotidiano londinese - la Cina ha deciso che non avrebbe più accettato tale umiliazione pubblica. Ciò che seguì fu una lunga campagna per prendere il potere all'interno dell'organizzazione".