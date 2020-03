Coronavirus, 3 prof positivi: chiusa facoltà Agraria a Catania

Coronavirus a Milano, pronto l'ospedale militare di Baggio LaPresse 1 di 15 LaPresse 15 di 15 LaPresse 15 di 15 LaPresse 15 di 15 LaPresse 15 di 15 LaPresse 15 di 15 LaPresse 15 di 15 LaPresse 15 di 15 LaPresse 15 di 15 LaPresse 10 di 15 LaPresse 11 di 15 LaPresse 12 di 15 LaPresse 13 di 15 LaPresse 14 di 15 LaPresse 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci E' pronto all'ospedale militare di Milano il reparto che può arrivare ad ospitare una sessantina di persone positive al coronavirus. Non è invece ancora stato deciso, a quanto si è saputo da fonti dell'Esercito, quando avverrà il trasferimento dei pazienti. Si sta infatti decidendo in queste ore quanti e quali di questi saranno trasferiti da vari nosocomi milanesi. Nello storico ospedale militare nel quartiere di Baggio alla semiperiferia del capoluogo lombardo entrano ed escono mezzi dell'Esercito, dei carabinieri.

Tre docenti del dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'Università di Catania, che avevano partecipato a un congresso a Udine, sono risultati positivi al test del coronavirus. Lo rende noto il rettore dell'Ateneo, Francesco Priolo. "I colleghi sono a casa sotto osservazione e nessuno di loro versa in gravi condizioni", si legge in una nota. L'università ha disposto la chiusura delle sedi fino al 7 marzo per la disinfezione dei locali.

