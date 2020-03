Coronavirus, segnali positivi: cala il numero dei contagi | Settimana decisiva per capire se il focolaio è sotto controllo

In America il coronavirus circola inosservato plausibilmente da sei settimane: lo suggerisce il fatto che le sequenze del virus isolato da due statunitensi contagiati in tempi differenti e con nessun contatto in comune sono praticamente identiche. Secondo quanto riferito sul magazine britannico New Scientist, le sequenze dei covid-19 dei due pazienti (uno contagiato di recente nella Snohomish County, Washington e senza alcun contatto con altri casi di infezione, l'altro è il primo statunitense il cui contagio è stato accertato il 21 gennaio e che era tornato da Wuhan), sono state postate sul database pubblico GISAID inizialmente sviluppato per i virus influenzali ed hanno entrambe la stessa rara 'mutazione'.