"Pizza al coronavirus", indignazione bipartisan contro il video su una tv francese: "Vergognoso"

Scoppiano le polemiche per un video sulle tv francesi in cui si "ironizza" sull'Italia alle prese con il coronavirus . "E' vergognoso e raccapricciante. Pretendiamo delle scuse", ha scritto su Twitter il ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova. Era stata la leader di FdI, Giorgia Meloni , a diffondere le immagini sulla "pizza Covid-19" . Indignazione anche da parte del ministro Luigi Di Maio : "Inaccettabile, abbiamo attivato la nostra ambasciata".

Nello sketch un pizzaiolo tossisce e sputa mentre prepara una pizza, che diventa una "pizza corona". Il video satirico fa parte di una serie di inserti in cui si ironizza anche sulle contromisure decise dal governo contro l'epidemia. Ne "I francesi e la quarantena", infatti, gli autori scherzano anche su come i francesi abbiano interpretato le norme di prevenzione dettate dalle autorità, dal saluto evitando le strette di mano alle nuove abitudini della vita sociale.

Di Maio: "Inaccettabile e irrispettoso" Luigi Di Maio ha definito il filmato "di dubbio gusto e inaccettabile. Comprendo la satira e capisco tutto, ma prendersi gioco degli italiani in questo modo, con l'emergenza del virus che stiamo affrontando è profondamente irrispettoso. Come ministero degli Esteri abbiamo immediatamente attivato la nostra ambasciata a Parigi. Esigiamo rispetto, soprattutto in una situazione delicata come questa".

Meloni: "Disprezzo totale per gli autori" "Video "satirico" disgustoso mandato in onda dalla famosa TV francese Canal + per insinuare che i prodotti Made in Italy sono contaminati dal coronavirus. Disprezzo totale per gli autori di questa immondizia anti italiana. Che dite qualcuno del governo o della maggioranza PD-M5S avrà la decenza di far sentire il proprio sdegno?", ha scritto su Facebook Giorgia Meloni.