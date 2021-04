Catania, reddito di cittadinanza a condannati per mafia: scattano le denunce

A Catania 76 persone sono state denunciate per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Di queste, 25 risultano condannate per mafia; le altre 51, comprese 46 donne, hanno ottenuto il beneficio omettendo di comunicare che nel proprio nucleo familiare c'era anche un congiunto condannato definitivamente per associazione mafiosa.