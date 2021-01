Reddito cittadinanza, la Gdf di Catania denuncia 78 "furbetti"

ansa

La guardia di finanza di Catania ha denunciato 78 persone che avrebbero percepito, senza averne titolo, il Reddito di cittadinanza, per un danno alle casse dello Stato da 1,2 milioni di euro. Tra loro figurano un giocatore amante delle scommesse online illegali che ha vinto oltre mezzo milione di euro, il destinatario di un'eredità da 400mila euro, pregiudicati per reati mafiosi e lavoratori "in nero". Sono indagati anche per falsità ideologica.