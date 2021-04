Vibo Valentia, reddito di cittadinanza a esponenti dei clan: 23 denunciati

lapresse

Incassavano il reddito di cittadinanza, ma non possedevano i requisiti perché sottoposti a misure cautelari per reati come associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, rapina, violazione di norme in materia di armi, sostanze stupefacenti e atti persecutori. A 23 soggetti, residenti in provincia di Vibo Valentia, è stato notificato un decreto di sequestro preventivo di beni, emesso dal gip del Tribunale di Vibo Valentia, per 80.672 euro.