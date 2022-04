Catania, file al distributore a basso costo ma c'è chi torna indietro quando scopre che la benzina è russa

A

Catania

Sicilia

Lukoil

compagnie petrolifere russe

Flaminia Belfiore

Canale 5

, in, c'è la coda al distributore di benzina, marchio che è tra le più grandi. A parlarne a "Mattino Cinque News" è l'inviatache in collegamento con la trasmissione diintervista alcuni degli automobilisti in fila per fare rifornimento. Molti di loro non sanno che il distributore è di proprietà russa e, una volta a conoscenza, decidono di fare marcia indietro: "Ho notato il prezzo basso e mi sono fermato. Non sapevo che questa pompa di benzina fosse russa, ora che lo so, torno indietro".

A pochi giorni dal discorso del

Presidente Draghi

all'Ucraina

riguardo la possibilità di dare sostegnofacendo dei sacrifici, gli automobilisti preferiscono rinunciare al prezzo conveniente pur di non finanziare indirettamente Mosca: "Facevo rifornimento qui perché la benzina costa meno - dice un altro degli intervistati - ma ora che so che sto finanziando la Russia non vengo più qui. Io voglio la pace".