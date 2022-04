Ucraina, il ministro dell'Istruzione Bianchi: nelle scuole servono risorse per personale specializzato nell'accoglienza profughi

E in questa sede voglio sottolineare che le risorse" per l'accoglienza nelle scuole dei bambini provenienti dal'Ucraina "non sono allocate in funzione dei bisogni. Spero che la crisi prodotta dalla guerra sia risolta a breve, ma in questa fase servono risorse e supporto per i territori, cosa che ho chiesto anche al Mef. Serve personale straordinario con competenze particolari". Lo ha detto il ministro per l'Istruzione Patrizio Bianchi intervenendo in Commissione parlamentare per l'Infanzia in un'audizione. Inoltre, è l'annuncio, il Piano estate sarà dedicato all'integrazione dei ragazzi ucraini.

Le risorse -

"Sul fronte delle risorse già in essere per le scuole - ha aggiunto il ministro Bianchi - abbiamo un milione di euro per l'assistenza linguistica, poi abbiamo risorse Ue del progetto Care, che però vengono attribuite soprattutto nelle regioni meno sviluppate, e questo è un problema perché vorremmo le risorse dove queste effettivamente servono".

Nelle scuole lombarde il 22% degli ucraini in fuga da guerra -

Infatti, ha spiegato ancora il titolare dell'Istruzione, "la dislocazione dei bambini è avvenuta sostanzialmente in ragione della presenza delle comunità lavorative ucraine nel nostro Paese, quindi ad esempio abbiamo un 22% in Lombardia, 12% in Emilia Romagna, 8% in Piemonte, 1% in Sardegna, 2% in Calabria e il 7 nel Lazio. A livello provinciale per quanto riguarda l'Abruzzo la presenza maggiore di bambini nelle scuole è soprattuto a Pescara, in Campania a Napoli e in Calabria a Vibo Valentia; poi Roma 'assorbe' circa il 62% delle presenze nel Lazio, il 56% a Genova per la Liguria e in Lombardia si concentrano principalmente tra Milano e Brescia".

La diversa distribuzione territoriale, come ha spiegato il ministro, dipende anche dalla presenza più o meno forte della comunità ucraina in Italia. "Parliamo di donne che sono già qui da tempo, delle badanti - ha sottolineato - che hanno accolto chi fuggiva dalla guerra: sono diventate un punto di riferimento".

Piano estate dedicato all'integrazione dei ragazzi ucraini -

Una parte del Piano estate nelle scuole italiane sarà dedicato "all'integrazione" e "all'inclusione" dei ragazzi che sono fuggiti dalla guerra. E' quanto ha annunciato il ministro Bianchi nel corso della stessa audizione in Commissione parlamentare per l'Infanzia. Un percorso che sarà realizzato "mantenendo la continuità linguistica".