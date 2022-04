Putin: "Mariupol sotto controllo, inutile assaltare acciaieria"

La città di Mariupol è sotto il controllo russo: lo ha annunciato il ministro della Difesa della Russia Sergej Shoigu, durante un incontro con Putin trasmesso dalla tv statale.

Lo stesso Putin ha parlato in un "successo militare" dicendo poi di aver fermato l'assalto finale all'accierie Azovstal perché ritenuto "non opportuno". Dentro la fabbrica ci sarebbero ancora 2mila soldati ucraini. Il presidente russo ha promesso di salvare la vita a chi si arrenderà. L'esercito russo sostiene che ci vorranno 3-4 giorni per completare le "operazioni" nella Azovstal.