Catania, è emergenza acqua corrente in città per un black out

La società partecipata del comune di Catania, Sidra , che gestisce il servizio idrico in città, venerdì 21 luglio aveva comunicato che per via della mancanza di energia elettrica gli impianti di produzione non erano operativi. Sidra aveva comunicato che i disagi al consumo di acqua corrente sarebbero continuati per tutto il fine settimana .

I black out alle cabine elettriche - Da venerdì i disservizi dell'acqua corrente sono continuati per diversi giorni, andando avanti tutto il fine settimana e perdurando tuttora. Domenica la società E-Distribuzione, di proprietà di Enel e che gestisce l’energia elettrica sul territorio etneo, ha comunicato a Sidra che la causa dei black out sarebbe un incendio che ha coinvolto alcune cabine elettriche.

Il post - Su Facebook, alle 19 di domenica, la società partecipata ha scritto che "restano in funzione alcuni pozzi che attualmente garantiscono solo una parziale alimentazione della città di Catania. E-Distribuzione ha garantito il ripristino della situazione elettrica entro un paio d'ore". Per il ritorno dell'acqua corrente a Catania non resta che aspettare: Sidra ha parlato di "necessari tempi tecnici per il riavvio del sistema".

Più di 72 ore senza luce e acqua - Quello che sta vivendo Catania è una situazione senza precedenti, in cui vi sono numerose aree contemporaneamente senza luce e acqua: arrivano testimonianze da parte di alcuni cittadini che segnalano un'ampia zona della città che ha già accumulato 72 ore consecutive senza illuminazione e acqua.

Le proteste a Catania - Negli scorsi giorni, in una zona popolare di Catania alcuni cittadini sono scesi in strada per manifestare, scatenando l'intervento delle forze dell'ordine per placare gli animi. "Tutti i sindaci sono stati contattati per verificare e segnalare le criticità relative a strutture socio-sanitarie, pozzi di acqua potabile, famiglie con anziani e bambini senza acqua o senza corrente elettrica, in primis.

Il tavolo di Musumeci - Per cercare una soluzione alla drammatica situazione, ieri mattina a Catania si è tenuto un tavolo convocato dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci per affrontare l'emergenza acqua corrente.

"La tropicalizzazione è in atto" - "L'emergenza energia elettrica dovuta al caldo non riguarda soltanto Catania, ma tutto il Paese, perché parliamo da tempo di cambiamento climatico e siamo stati un poco refrattari, convinti che si trattasse soltanto di un fatto contingente. La tropicalizzazione del clima è arrivata anche in Italia e di questo dobbiamo prendere atto" sono le parole di Musumeci alla fine dell'incontro.

Le parole del sindaco Tarantino - Non mancano le reazioni della politica locale. "Di concerto con gli assessori e i dirigenti ai vari rami dell’amministrazione comunale abbiamo redatto un’ordinanza per prevenire gli effetti delle ondate di calore previste per luglio e sostenere i soggetti più fragili con azioni specifiche, che possano sostenere le condizioni più estreme di disagio. Dobbiamo fare fronte comune per questi altri giorni che per il meteo si preannunciano terribili e rialzarci tutti insieme come sempre abbiamo fatto nella nostra storia” ha dichiarato il sindaco di Catania, Enrico Tarantino.

La chiusura dell'aeroporto - La città è altresì piegata dalla chiusura del Terminal A dell'aeroporto di Catania, anche in quel caso dovuta a un incendio: non c'è ancora una data fissata per la riapertura. Inevitabili le ricadute sul piano turistico ed economico. Una combo drammatica, riassunta efficacemente dal presidente Assoesercenti Sicilia Salvo Politino, che si aspetta "una perdita di circa 40 milioni di euro al giorno per le imprese".

L'incontro al Mit - ll vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha convocato un incontro al Mit per affrontare il dossier dell'aeroporto etneo. "Come preannunciato nella giornata di ieri, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso ha trasmesso oggi una lettera alla Società Aeroporto Catania (Sac) e ad Enac per sollecitare precise informazioni relative ai piani di ammodernamento dello scalo aeroportuale di Catania e sulle tempistiche di riapertura dopo l'incendio che ne ha gravemente compromesso l'operatività" si legge in ua nota ministeriale.

La situazione in provincia - Le ripercussioni della carenza di acqua corrente si sentono anche in provincia di Catania, che pure vive un momento difficile. Ieri c'è stata l'interruzione dell'energia elettrica anche nel popoloso comune di Paternò, ai piedi dell'Etna. Ad Acireale, città etnea di 50mila abitanti, da giorni ci sono sia lunghi blackout che assenza di acqua. Qui sono stati istituiti i Centri operativi comunali e sono attive numerose organizzazioni di Volontariato per assistenza alla popolazione, con disponibilità di trasporto e soccorso.