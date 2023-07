Caldo, temperature in salita: martedì bollino rosso in 20 città, mercoledì in 23

Si intensifica l'ondata di calore. Criticità soprattutto a Roma. Al via il Codice calore in Pronto soccorso e ambulatori

L' ondata di calore , infatti, si intensifica su tutta l'Italia e aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione: martedì saranno 20 e mercoledì saranno 23 . Situazione delicata a Roma , dove martedì sono previsti 42 gradi. Al via il Codice calore al Pronto soccorso e negli ambulatori.

Il caldo non sono non accenna a diminuire ma aumenta.

Le città da bollino rosso - Le città contrassegnate dal bollino rosso a partire da martedì sono: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Mercoledì, invece, saranno contrassegnate dal bollino rosso le stesse città del giorno precedente tranne Bolzano, che passa dal bollino rosso al bollino giallo. Diventano invece rosse, sempre mercoledì, dall'arancione, Bari, Catania, Civitavecchia e Torino. Solo Milano e Reggio Calabria saranno arancioni, mentre Bolzano (dopo due giorni di bollino rosso) e Genova avranno bollino giallo.

Rischi per la popolazione - Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore il ministero elabora dei bollettini giornalieri per 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore. La pubblicazione sul portale è attiva ogni anno da maggio a settembre.

Martedì a Roma 42 gradi - E proprio per poter essere da riferimento alle persone in difficoltà per le ondate di calore, il capo della Protezione civile di Roma Giuseppe Napolitano ha stilato 28 punti sensibili, in vista della giornata di martedì quando è previsto nella Capitale un caldo record fino a 42 gradi. Dal Colosseo a viale Marconi, da Ponte Milvio a Viale Europa, da Piazza Venezia alla metro Anagnina e i mercati rionali, una task force di 80 persone tra volontari e personale della Protezione civile, Croce Rossa e Acea saranno in strada dalle 11 "nella giornata più calda dell'anno", spiega Napolitano, aggiungendo che verranno anche distribuite borracce al Colosseo.

Al via Codice calore in Pronto soccorso e ambulatori - Codice calore nei Pronto Soccorso, attivazione degli ambulatori territoriali 7 giorni su 7 - h12 per accessi relativi agli effetti del caldo, potenziamento del servizio di guardia medica, riattivazione delle Uscar (Unità Speciali di Continuità Assistenziale Regionali): sono queste le misure prese per favorire l'assistenza domiciliare ed evitare l'accesso inappropriato ai Pronto Soccorso. E sono queste le raccomandazioni del ministero della Salute contenute nella circolare diramata alle Regioni per fronteggiare l'emergenza caldo e prevenire gli effetti delle ondate di calore di queste settimane.