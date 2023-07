Caldo, temperature record in Cina: oltre 52 gradi

Sanbao si trova nel bacino del Turpan, una depressione desertica sotto il livello del mare dove sono stare registrate alcune delle variazioni di temperatura più estreme della Cina, da temperature ben al di sotto dello zero in inverno a estati torride.

La morsa del caldo investe gli Usa dalla Florida alla California

Negli Stati Uniti, dalla Florida alla California passando per il Texas, gran parte del Paese è ancora nella morsa di un'ondata di caldo, definita "opprimente" dai servizi meteorologici, che prevedono nuovi record per le temperatura. Nella Death Valley, in California, il termometro è salito a 51°C, mentre sono attesi 54°C. Oltre alle alte temperature, la California meridionale sta bruciando a causa di diversi incendi violenti ancora in corso, che hanno già devastato più di 1.214 ettari e portato all'evacuazione della popolazione.