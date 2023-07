Incendio in aeroporto Catania, ecco come non perdere il viaggio

"La chiusura dello scalo di Catania causata dall'incendio sta provocando pesanti disservizi ai passeggeri e i migliaia di turisti che erano in partenza dallo scalo Fontanarossa.

È stata infatti diramata un invito alla cancellazione di tutti i voli per ben tre giorni. Le compagnie aeree stanno avvisando i passeggeri, comunicando loro, la cancellazione o la diversa partenza in altro scalo. Nonostante il vettore aereo non sia responsabile del disservizio, e per questo motivo non spetta la compensazione pecuniaria ai passeggeri, secondo il Regolamento 261 del 2004, è previsto il rimborso delle spese extra sostenute dal viaggiatore per raggiungere la meta prefissata, qualora la stessa compagnia non abbia provveduto ad assistere il passeggero". E' quanto fa sapere l'associazione Italia Rimborso che si occupa di assistere i passeggeri alle prese con cancellazioni e ritardi nei voli.