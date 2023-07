Incendio all'aeroporto di Catania, non si esclude il rogo doloso

Nell'aeroporto di Catania danni marginali

"Stiamo cercando di aprire immediatamente il Terminal C e di renderlo fruibile in accordo con Enac per garantire alcune partenze e permettere ovviamente gli arrivi altrove e quindi cercare di marginalizzare al massimo quelli che sono i disagi, per i quali comunque ci scusiamo". Lo ha detto rispondendo alle domande dei giornalisti l'ad della Sac Nico Torrisi. "Voglio chiarire in maniera assolutamente inequivocabile - ha aggiunto - che i danni che ci sono stati al Terminal A sono assolutamente marginali e non è andato a fuoco, come è stato detto, tutto l'aeroporto ma purtroppo una piccola parte che stiamo già ripristinando e che speriamo di riaprire al più presto".