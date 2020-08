Caltagirone, donna trovata morta in casa: fermato il marito

E' stato fermato dalla polizia il marito di Caterina di Stefano , di 46 anni, trovata morta nel pianerottolo di casa del condominio in cui viveva a Caltagirone (Catania). Giuseppe Randazzo , ceramista 50enne, è accusato dell'omicidio della donna, che era un'operatrice sociale. La vittima aveva deciso di interrompere il matrimonio, avviando le pratiche della separazione. Una scelta che il marito non ha accettato e che sarebbe stato motivo di diversi liti.

I due avrebbero avuto una lite sul pianerottolo della casa della vittima, che non presenta colpi di armi da taglio o da fuoco. L'uomo avrebbe sostenuto che la moglie sarebbe caduta dalle scale, ferendosi mortalmente. Una ricostruzione che non ha convinto la Procura. L'uomo è stato portato in carcere.