Omicidio Sanremo, fermati due astigiani: uno ha già confessato

Due astigiani sono stati fermati per l'omicidio di Luciano Amoretti, 76enne ex gioielliere pregiudicato trovato cadavere domenica nel suo appartamento di Sanremo. I due sono l'autore materiale del delitto e un altro uomo la cui posizione è al vaglio. L'assassino, che ha già confessato l'omicidio, dopo aver picchiato a sangue l'anziano lo avrebbe finito con una mazzetta da muratore che la polizia ha ritrovato in un campo.