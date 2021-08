Sicilia zona gialla, Bertolaso: "Troppa resistenza al vaccino, così crolla il turismo"

"C'è una grande preoccupazione perché non c'è risposta, non c'è quella voglia di vaccinarsi. C'è una resistenza che non si riesce a vincere neanche con tutte quelle che sono state le modalità di coinvolgimento, di facilitazione, di convinzione messe in piedi". Nel giorno in cui la Sicilia diventa zona gialla, Guido Bertolaso interviene a "Morning News" e commenta la mancata risposta da parte dei siciliani al vaccino anti-Covid. "Direi che questa - considera Bertolaso - è la maggiore ragione per cui la Sicilia è indietro".

"Oggi, forse, i siciliani capiranno che diventando gialli e, purtroppo di qualche altro colore tra qualche settimana, si renderanno conto che è bene correre a vaccinarsi. Non è solo un problema di salute - fa sapere il consulente della Regione Lombardia - ma anche economico, perché se diventerà addirittura arancione il turismo crolla e scompare. Credo che questo - aggiunge - non se lo possa permettere nessuna regione in Italia".

Sull'obbligo vaccinale, invece, Bertolaso è categorico: "Non sono favorevole all'obbligo tranne per alcune categorie a rischio contagio", conclude.