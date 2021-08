Covid, in Italia immunizzato quasi il 70% della popolazione over 12

IPA

Secondo la stima aggiornata a lunedì mattina alle 6 dalla struttura commissariale per l'emergenza, guidata da Francesco Paolo Figliuolo, in Italia è stata superata la soglia di 77 milioni (77.177.188) di dosi somministrate di vaccino anti-Covid, l'89.6% delle dosi consegnate. Gli immunizzati, che hanno quindi ricevuto anche la seconda dose, sono 37.476.187 (il 69,39 % della popolazione over 12).