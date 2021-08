Covid, firmata l'ordinanza: Sicilia in zona gialla da lunedì

ufficio-stampa

La Sicilia ritorna in zona gialla da lunedì 30 agosto. Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza spiegando di aver firmato l'ordinanza per il cambio di colore. "E' la conferma che il virus non è ancora sconfitto e che la priorità è continuare a investire sulla campagna di vaccinazione e sui comportamenti prudenti e corretti di ciascuno di noi", ha spiegato Speranza.