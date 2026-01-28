Sicilia, Schifani: "Ciclone Harry, i danni segnalati salgono a due miliardi" | Meloni sorvola in elicottero le zone colpite
"A Niscemi c'è una situazione senza precedenti: un paese che rischia di crollare davanti a un vuoto enorme. Bisogna rimboccarsi le maniche"
© Ansa
"Stamattina mi è stato prospettato un foglio dal quale si evince che l'entità dei danni segnalati dagli enti pubblici del ciclone Harry, poi da verificare, ammonta a circa due miliardi. Quindi è una situazione che si evolve giornalmente sempre con maggiore gravità". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo in una trasmissione televisiva. "Ma questo - ha aggiunto il governatore - non significa che dobbiamo fasciarci la testa. La situazione è senza precedenti e non è il tempo delle polemiche, che non mi appartengono".
"A Niscemi c'è una situazione senza precedenti", ha ribadito Schifani, raccontando: "Ho visto di persona un paese che rischia di crollare davanti a un vuoto enorme. Bisogna rimboccarsi le maniche, cosa che stiamo facendo. Studieremo un piano urbanistico di ricostruzione parziale di quella struttura, lontana dalla frana. Le risorse le individueremo, c'è tutta la buona volontà", ha aggiunto.
La premier sorvola le zone colpite
Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha eseguito, con un sorvolo in elicottero, un sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo in Sicilia. La premier, secondo quanto apprende l'Ansa, è arrivata in aereo a Catania per poi salire su un elicottero accompagnata dal capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano. La premier si è poi recata nel Municipio di Niscemi (Caltanissetta), il paese sconvolto dalla frana, dove ad accoglierla c'erano il sindaco Massimiliano Conti e il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno.