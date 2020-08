Sicilia, il Tar sospende l'ordinanza del presidente Musumeci sui migranti

Il Tar ha sospeso l'ordinanza del governatore della Sicilia, Nello Musumeci, con cui imponeva lo sgombero di hotspot e centri di accoglienza per migranti per motivi sanitari. Accolta dunque la richiesta presentata dal Viminale. Il tribunale amministrativo si riunirà in camera di consiglio il 17 settembre per discutere nel merito.

Alla base dell'impugnazione la considerazione che la gestione del fenomeno migratorio è competenza dello Stato, non delle Regioni."Nessuno pensi che un ricorso possa fermare la nostra doverosa azione di tutela sanitaria. Compete a noi e non ad altri. E su questa strada proseguiremo", aveva replicato Musumeci. Secondo il Viminale i migranti sbarcati dal 1 gennaio al 25 agosto sono 17.504, più del triplo di quelli dell'anno scorso.





Il governatore: "Il giudice non ci ha nemmeno ascoltato" "Quella adottata dal magistrato del Tar di Palermo è una decisione cautelare che non condividiamo e che è stata assunta senza neppure ascoltare la Regione, come può essere concesso a richiesta della parte e come noi abbiamo formalmente chiesto, non avendo potuto depositare le nostre difese". Così il governatore Musumeci commenta, su Facebook, la sospensiva del Tar. E sottolinea che "se in pochi giorni sono stati trasferiti oltre 800 migranti, è la dimostrazione che serve denunciare il problema ad alta voce".

Salvini: stop ordinanza Musumeci ennesima vergogna - "Ennesima vergogna italiana, governo e "giustizia" spalancano porti e porte ai clandestini. Dalla Lega massimo sostegno a Musumeci e ai siciliani. Tutti i nostri sindaci e governatori sono mobilitati per evitare qualsiasi nuovo arrivo di clandestini che ormai non sono più solo un problema economico e sociale ma anche sanitario", ha commentato il leader della Lega Matteo Salvini.