Siccità: il Corpo Forestale dei Carabinieri alle prese con furti d'acqua | Le regioni del nord Italia prime per numero di reati

In altri erano stati realizzati pozzi artesiani abusivi per uso domestico. Comportamenti scellerati se si pensa a un periodo critico come quello attuale. Per contrastare i numerosi furti d'acqua, che si stanno consumando su tutto il territorio italiano, il Corpo Forestale dei Carabinieri ha intensificato i controlli e imbastito la campagna "Fiume Sicuro 2022". Nel trimestre marzo-maggio 2022 sono stati quasi 7mila i controlli effettuati dai Carabinieri, durante i quali sono state elevate oltre 500 sanzioni e arrestate due persone.

" non si fermano dinanzi a nulla. Neppure di fronte alla crisi ambientale che il nostro paese. Nella provincia dialcuni agricoltori locali sono stati scoperti attingere acqua dai canali di irrigazione, ben oltre l'orario consentito, per bagnare i propri campi di mais. Nel territorio di, invece, stavano provando a prelevare sedimenti dal letto del fiume Sabato.Mentre a Gualdo Cattaneo, in provincia di, i Carabinieri Forestali hanno sequestrato un pozzo abusivo, la cui acqua veniva utilizzata per uso domestico e industriale. Questi sono alcuni degli esempi riportati nell'articolo dell'Huffington Post che utilizzati come cartina di tornasole sulla tipologia di illeciti che vanno a minare l'equilibrio idrologico del Paese.I carabinieri forestali svolgono, come ogni anno, il compito di contenere e prevenire i fenomeni che alterano l’equilibrio idrologico di fiumi e torrenti. Le oltredei militari, sparse in tutta Italia, hanno registrato cheviene commessa nelle regioni del nord Italia comeSeguono le regioni del Sud: testa di serie ladove, su 676 controlli, sono stati scoperti 104 reati, puniti con sanzioni amministrative e penali, per un totale di più didi sanzioni monetarie. Situazione migliore tra le regioni del centro, ma non priva di criticità: è ilad avere il primato con 18 illeciti amministrativi e 13 penali.“Ogni anno promuoviamo questa campagna”, ha dichiarato ildei Carabinieri“La estendiamo ai principali bacini idrografici italiani". L'ufficiale spiega come prelevi abusivi, costruzioni lungo le sponde dei fiumi, furti di ghiaia e deviazioni degli alvei siano reati ricorrenti. La situazione è aggravata poi dagli: “Quando brucia un bosco - spiega il generale Palmieri - l’acqua defluisce sul terreno eprofonde, aggravando una crisi ecologica già drammatica”.