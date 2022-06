Siccità, cozze e vongole a rischio a causa dell'acqua calda | L'allevatore: "Quasi tutte morte"

La

sta mettendo a rischio anche gli. A testimoniarlo è uno dei diversidella, in provincia di, sul Delta del Po. "- spiega l'allevatore in collegamento con "" - la ragione è la troppa salinità dell'acqua perché ormai non piove più. La quantità di sale dovrebbe essere al 20% invece è del 33, oltre a essere bollente l'acqua".

La situazione è così da circa un mese, ciò ha provocato la morte dapprima delle vongole più piccole e poi dei molluschi più grandi, quelli destinati alla vendita. "

La situazione attuale fa temere il peggio

- dichiara invece l'imprenditore di molluschi - questa è una laguna con acqua salmastra ma le condizioni ambientali l'hanno trasformata in acqua di mare. Le acque di transizione sono scomparse e - continua - la vongola fa fatica ormai a sopravvivere".

Le vongole della laguna di Venezia sono le più pregiate al mondo e le più contese dai diversi Paesi europei, questa situazione comporterà secondo l'imprenditore: "l'acquisto di molluschi fuori dall'UE, per i quali sarà difficile il tracciamento".