Siccità, Stefano Bonaccini: "Altro che shampoo, servono 32milioni di euro"

"Altro che shampoo, i problemi nella vita sono altri.

Non starei a fasciarmi la testa per i parrucchieri

Stefano Bonaccini

Morning News

richiesta di stato di emergenza nazionale

". Cosìcommenta, in collegamento a "", l'ordinanza del sindaco di Castenaso (BO) che pone dei limiti all'uso normale dell'acqua nei saloni dei parrucchieri per fronteggiare all'emergenza siccità nel suo comune. "Oggi - fa sapere il presidente dell'Emilia-Romagna - io firmo non una ordinanza per gli shampoo, ma la, dopo aver firmato quella regionale".

"

Chiediamo 32 milioni di euro

per le autobotti dove servono, come nel Parmense, e per interventi di manutenzione sui canali nel Piacentino e nel Ferrarese".

Bonaccini poi rassicura sulla

crisi idrica

razionamento per le famiglie

dobbiamo accelerare la transizione ecologica

nella sua Regione: "Noi siamo in campo anche se in questo momento non ci sono elementi drammatici di. Ci sono ordinanze dei sindaci per chiedere di non sprecare acqua, perché tutti dobbiamo dare un contributo. Certo è - conclude - che".