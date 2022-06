Siccità, dal lavaggio dei piatti con l'acqua della pasta alle lavatrici a pieno carico: le ordinanze più originali

Mentre il caldo estremo e la siccità continuano a colpire il nostro Paese, le misure più originali per contrastare lo spreco di acqua spuntano un po’ in tutta Italia.

ATERSIR

vietato lavare l'auto

innaffiare orti, giardini, e piante

, l’Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, ha scritto un’ordinanza che prevede per tutti i comuni della Regione il divieto di usi extra-domestici dell’acqua. Tradotto:, la moto o la bicicletta tra le 8 di mattina e le 21 di sera. Ma anche, per le quali si consiglia di riutilizzare l’acqua con cui si lava frutta e verdura. Chi infrange il provvedimento potrebbe ricevere multe da 25 a 500 euro. Le restrizioni dovrebbero terminare il 21 settembre, alla fine dell’estate.

Intanto, anche il Comune di Bologna ha diffuso un decalogo per ridurre lo spreco d’acqua: oltre ai divieti già elencati, si consiglia di fare

lavatrici solo a basse temperature

e a pieno carico.

Prati, giardini e piscine

finiscono nel mirino delle ordinanze di molti altri comuni italiani. Da Voghera a Parma, Padova, Perugia, Vicenza, Pistoia, Padova, Spoleto, Reggello, Reggio Emilia: l’acqua potabile deve servire solo a usi alimentari o igienico-sanitari.

C’è poi il Comune di

Pergine Valsugana

innaffiatoi manuali

Imperia

Cogoleto

, nella provincia autonoma di Trento, dove le piante si possono innaffiare, ma solo conda massimo 12 litri. A, invece, i cittadini hanno un consumo massimo giornaliero: se esagerano, il servizio viene interrotto. A, in provincia di Genova, l’ordinanza prevede che non si possa fare la doccia in spiaggia.

Si apre poi il capitolo delle

fontanelle pubbliche

Milano

ridurre il flusso d’acqua

: ail sindaco Beppe Sala ha chiuso tutte le fontanelle pubbliche. Una decisione che si rincorre simile in molti altri comuni della Penisola: da Mantova a Montesilvano, in Abruzzo, passando per Sulmona e Levico Terme, in provincia di Trento. In modo meno radicale, altre amministrazioni hanno invece scelto didelle fontane: è il caso di Cingoli, nelle Marche, e di Trento.

Infine, ci sono comuni che per contrastare la crisi idrica ricorrono anche all'antica saggezza popolare: è il caso di San Severino, che consiglia ai cittadini di lavare a mano piatti e bicchieri con l'

acqua di cottura della pasta

, che grazie all'amido ha un forte potere sgrassante.