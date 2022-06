Si ribalta pulmino di una società calcio del Novarese, muore un 12enne

A bordo viaggiavano alcuni componenti della società calcistica giovanile Bulè Bellinzago: quattro adulti e quattro minori.

Sette ii ricoverati, ma le condizioni del dodicenne sono apparse da subito disperate.

Un ragazzino di 11 anni è ricoverato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. È stato trasportato da un'eliambulanza con un trauma cranico e una grave ferita ad un arto. Un altro undicenne, un uomo di 45 anni e una donna sono stati ricoverati in codice verde a Magenta. Un uomo di 41 anni è stato trasportato in Codice Verde a Novara, mentre un quarantaseienne e un undicenne sono stati medicati sul posto e non ospedalizzati.

Il furgone si è ribaltato al chilometro 104, a sette chilometri dall'arrivo a Bellinzago Novarese.

Probabilmente l'incidente è stato provocato dallo scoppio di uno pneumatico

e per questo il conducente ha perso il controllo, ma sulla dinamica sono in corso le indagini della polizia stradale della sottosezione di Novara Est. Immediato il cordoglio della squadra di Leo: "Siamo affranti dal dolore - scrive su Facebook - ci stringiamo con affetto alla famiglia di Leo per la tragedia che lo ha colpito"