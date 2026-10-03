Setta in Val di Susa, il ruolo delle complici-serve: "Dormivano ai suoi piedi | Dovevano lavarlo e vestirlo"

Un intreccio tra presunti reati commessi e presunti reati di cui sono state vittima, questa la situazione dipinta nelle carte dell'inchiesta della procura di Torino. Le due donne, Paola V. e Chiara L., sono indagate a piede libero insieme al "monaco" Giulio G. per il reato di concorso nella riduzione in schiavitù delle adepte. Al contempo, però, loro stesse erano soggiogate e manipolate da Bruno Malatesta, che le trattava - anche loro, pur sfruttando le loro abilità di reclutamento di nuove donne - alla stregua di schiave. Forse, però, di un livello leggermente superiore rispetto alle non-collaboratrici.