Setta in Val di Susa, l’ex marito di una delle vittime: "Abusi con la scusa della purificazione"

Il testimone ripercorre davanti alla giornalista della trasmissione il suo ingresso nel gruppo, avvenuto attraverso la donna che allora amava. "Sono entrato nel 2011 perché ho conosciuto la mia ex moglie che frequentava questo corso e mi ha parlato di questa persona", spiega. Fin dai primi incontri, però, la figura del santone non lo convince: racconta di aver avuto subito l'impressione di trovarsi davanti a un millantatore.