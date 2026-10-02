Setta nel Torinese, una della vittime del "guru": "Lavori forzati, eravamo le sue schiave"

L'inizio dell'incubo - A nove anni è antrata nella setta per colpa della mamma, che già ne faceva paete. Ci ha vissuto per dieci anni. È scappata quando ne aveva venti. E racconta, a la Stampa, gli anni da incubo che ha vissuto: "Mamma mi iscrisse a yoga bimbi. Per due anni è andato tutto bene. Ci andavo una volta alla settimana. I problemi sono iniziati dopo, quando ne ho compiuti undici". Il corso di yoga bimbi finisce e lei, che sta diventando grande, viene inserita nel corso per adulti. Poi la madre decide di andare a vivere in quella che le appare una comune di campagna, pace e spiritualità. Pandora va con lei. E da quel momento la sua vita diventa un inferno. "Tutte eravamo obbligate a lavorare la terra, a pulire e cucinare.*

Avevamo le teste rasate e le tuniche arancioni. Lo stile era monacale. Ma lui, che ci umiliava, ci divideva e mortificava ogni giorno, pensava che fossimo tutte streghe puttane. Mi sono vergognata a dire questa parola anche davanti ai carabinieri. Ma ci chiamava così. Diceva che nella nostra vita precedente eravamo streghe puttane. Che lo sono tutte. Lui ci avrebbe salvate portando via le energie negative. Per esempio mettendoci le mani sul seno. Se no il male sarebbe arrivato. Sotto forma di cataclismi, di un tumore. Non mi rendevo conto che fossero minacce".