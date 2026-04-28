"Ha approfittato della fiducia di queste donne e della loro spiritualità, e le ha manipolate per la sua gratificazione personale”. Così la giudice ha giustificato la sentenza. L’uomo, che ha sempre negato le accuse a suo carico, era stato arrestato a inizio 2023 mentre si trovava a Las Vegas. Dopo il film, l'indigeno si era immerso nelle comunità native in diversi Stati - tra cui Montana, South Dakota e Nevada fino in Canada - ed era assurto a leader di una setta. Qui, con la fama di santone e guaritore, eseguiva guarigioni e incontri spirituali. Una delle vittime ha raccontato che, benché fosse ancora minorenne, Chasing Horse avrebbe abusato di lei spiegandole che "gli spiriti volevano che lei perdesse la verginità per salvare sua madre", malata di cancro. Dopo la violenza, l'avrebbe minacciata dicendo che se lo avesse raccontato a qualcuno, sua madre sarebbe morta.